Prima Categoria: cade il Piedimulera, sorridono le inseguitrici

La ventesima giornata del campionato di Prima Categoria va in archivio con la sconfitta della capolista Piedimulera a Cannobio, che permette alle inseguitrici Bagnella, Gravellona San Pietro, Virtus Villadossola e Cannobiese di rosicchiare tre punti nei confronti dei gialloblù. La classifica si fa sempre più interessante, la lotta per i playoff si fa serrata, mentre in coda anche il Valduggia, che sembrava spacciato, è ritornato in lotta per agganciare almeno i playout.

L’impresa di giornata la firma la Cannobiese, che rifila un sonoro 3-0 alla capolista Piedimulera. I biancorossi si impongono con una prestazione di alto livello, trovando la via del gol nella ripresa con Chiarello, Guntri e Constantin su rigore a tempo scaduto, dopo un primo tempo equilibrato. Gli uomini di Pettinaroli rimangono saldamente in zona playoff, per i gialloblù, invece, una giornata da dimenticare: la formazione del presidente Tomola mantiene comunque la vetta della classifica, ma ora sente il fiato sul collo delle inseguitrici. Gli uomini di Poma dovranno voltare subito pagina per non compromettere il loro primato.

Il Bagnella esce vittorioso dal confronto contro il Vogogna con un secco 2-0, grazie ai gol di Aboagye Anderson e Salzano nel recupero. Gli arancioneri di mister Izzillo confermano la loro solidità difensiva e la capacità di colpire con cinismo, portandosi a un solo punto dalla vetta. I verdi ossolani, invece, incassano una sconfitta pesante, la seconda consecutiva, in una partita resa difficilissima dall’espulsione diretta di Barone al 25’ del primo tempo, un provvedimento parso a tutti esagerato.

Sconsolato il direttore sportivo vogognese Fabrizio Francina: “Spiace dirlo, ma l’arbitro ha condizionato pesantemente la partita: l’espulsione è l’episodio più eclatante, ma non mi è piaciuta la sua gestione durante tutto l’arco della gara. Anche l’atteggiamento di alcuni giocatori ospiti non mi è piaciuto, in primis per quanto hanno fatto in campo, e poi non c’era davvero bisogno di provocare il pubblico dopo il secondo gol... Detto questo, noi abbiamo fatto una grande partita, perché avevamo diverse assenze, e anche in inferiorità numerica abbiamo tenuto bene il campo, se finiva 0-0 non c’era nulla da dire. Ora speriamo di recuperare qualche giocatore, domenica prossima abbiamo il derby con il Piedimulera che è sempre molto sentito, ma le partite davvero importanti saranno quelle successive, con tanti scontri diretti, sarà lì che dovremo trovare i punti per salvarci”.

Il Gravellona San Pietro conferma il suo ottimo stato di forma e vince per 2-0 contro l'Agrano, in una partita mai scontata per i tocensi. Gli arancioneri, grazie alle reti di Denicola e Cervini, consolidano la loro posizione in classifica, avvicinandosi alla vetta e dimostrando di poter competere per il primato. I ragazzi di Agostini hanno disputato una gara attenta, gestendo bene il possesso palla e colpendo nei momenti decisivi. Dall'altra parte, i granata di mister Lopardo hanno provato a resistere, ma non sono riusciti a trovare la via del gol, e hanno chiuso il match in dieci.

La Virtus Villa si impone per 3-2 in un match molto combattuto contro il Sizzano. I biancoazzurri di mister Giampaolo ottengono un successo prezioso grazie alle reti di Fabbri, Pasin e Gnonto, centrando la terza vittoria consecutiva. I novaresi hanno provato due volte a rientrare in partita, ma nonostante il forcing finale si sono arresi alla formazione ossolana. Con questo successo gli uomini del presidente Bruno avvicinano la vetta, distante ora solo cinque punti, ma soprattutto si portano a più tre punti dal Momo, che in questo momento sarebbe fuori dai playoff.

Battuta d'arresto per la Varzese, che a Cosasca cede il passo al Carpignano. I sesiani si impongono con un netto 0-3, ma in casa granata non c’è da fare drammi, dopo le tre vittorie consecutive nei precedenti incontri. I ragazzi di mister Chiaravallotti hanno sofferto l'intraprendenza degli avversari, che sono comunque compagine di rango quando decidono di giocare, e non sono riusciti a perforare la retroguardia ospite.

Il Fondotoce ottiene un'importante vittoria in trasferta sul campo del Romagnano, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Pingitore e Schirru. Per i neroverdi di mister Sena è una vittoria che ci voleva, dopo un periodo complicato, sono tre punti fondamentali che li avvicinano proprio ai sesiani in classifica.

Risultati:

Gravellona San Pietro - Agrano 2 - 0; Vogogna - Bagnella 0 - 2; Varzese - Carpignano 0 - 3; Romagnano - Fondotoce 0 - 2; Quaronese - Momo 1 - 1; Cannobiese - Piedimulera 3 - 0; Valduggia - Serravallese 4 - 3; Sizzano - Virtus Villadossola 2 - 3

Classifica:

Piedimulera 42 - Bagnella 41 - Gravellona San Pietro 39 - Cannobiese 37 - Virtus Villadossola 37 - Momo 34 - Carpignano 30 - Quaronese 26 - Sizzano 26 - Varzese 24 - Romagnano 23 - Fondotoce 19 - Serravallese 18 - Vogogna 17 - Agrano 17 - Valduggia 15