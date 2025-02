Il Cai organizza un corso per escursionisti esperti

La scuola di escursionismo Est Monterosa organizza il terzo corso di escursionismo avanzato E2 che si svolgerà dal 18 marzo al 22 giugno in Ossola. Si tratta di un corso rivolto ai soci Cai che già frequentano autonomamente la montagna e avrà contenuti tecnici specifici che necessitano di esperienza e di preparazione psico-fisica relativi alla frequentazione di percorsi impegnativi. L'obiettivo del corso è quello di formare degli escursionisti in grado di praticare l’escursionismo in autonomia su percorsi fino a difficoltà EE, anche su itinerari di più giorni.

Il corso è aperto a tutti gli iscritti Cai maggiorenni in regola con il tesseramento 2025 e saranno ammessi solo venti partecipanti. I posti sono limitati: l’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre il 7 marzo.

Sono previste lezioni teoriche e pratiche, con uscite in ambiente per imparare a leggere il paesaggio, orientarsi in emergenza e affrontare le problematiche che possono presentarsi durante un'escursione di gruppo. Per informazioni è possibile contattare la scuola all'indirizzo e-mail scuolaescursionismo@estmonterosa.it.