Coppa Piemonte di Prima Categoria, il Vogogna supera la Cannobiese

Termina 3-1 per i padroni di casa la sfida tra Vogogna e Cannobiese, valida per la seconda fase della Coppa Piemonte di Prima Categoria.

I verdi di Castelnuovo partono più convinti e si portano sul doppio vantaggio dopo mezzora, grazie alle reti di Zekaj e Forni, ci pensa poi l’esperto Constantin a ridurre le distanze per i lacuali prima della fine del tempo. In apertura di ripresa ghiotta occasione per il Vogogna, ma Piccini spreca un calcio di rigore. Gli ospiti non riescono a trovare la rete del pareggio, e nel finale è ancora Zekaj a chiudere definitivamente i conti.

Alla luce di questo risultato la Cannobiese è già eliminata, avendo perso entrambe le partite del triangolare. Tra due settimane si sfideranno in terra novarese Vogogna e Carpignano, per determinare la formazione vincitrice del girone, che guadagnerà la qualificazione ai quarti di finale regionali.

Sempre ieri sera, come disposto dal Giudice Sportivo, si sono giocati anche gli ultimi tre minuti della controversa partita Crodo - Voluntas Suna, valida per il campionato di Seconda Categoria: gli ospiti hanno realizzato con Puppi il rigore con cui si è aperta la contesa, e hanno chiuso la partita sul 2-0, cioè lo stesso punteggio maturato sul campo lo scorso dicembre: insomma tanto rumore per nulla…