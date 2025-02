Finero accenda la festa del Carnevale in Valle Vigezzo

Finero dà il via alle danze al Carnevale in Valle Vigezzo. Sono infatti tre, come si sa, le feste carnevalesche in valle: il Carnevale di Finero, il Maleschese e il Vigezzino. S’inizia dunque a Finero, come di consueto, con un lungo fine settimana di allegria; tre giorni di festa organizzati dal Gruppo Giovani e dall’Asd di Finero, presso il salone dell’asilo. Il via stasera – venerdì 13 febbraio - con la band “Da Zero a Liga”, tributo a Ligabue; la nottata proseguirà con musica a manetta con dj Andy.

Sabato si riparte alle 10.00, poi il pranzo e alle 15.00 il “Carnàaval di nòni”. A seguire la serata danzante con Gianni e la sua fisa e a mezzanotte le premiazioni delle maschere (coppia più bella e gruppo più numeroso). Infine, musica con dj Andy e, come ospite, dj Romano. Importante: sia stasera che domani sera sarà attivo un servizio navetta dai paesi della Valle Vigezzo a Finero (è a pagamento e si prenota al 347. 9194981). Domenica la giornata finale con l’apertura della festa alle 10.00 e, dopo il pranzo, dalle 16.00, il Carnevale dei bambini con l’intrattenimento delle ragazze della Baby dance di Malesco.