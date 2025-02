Apericena per aiutare il gattile di Villadossola

Sono oltre settanta i gatti ospitati attualmente nel rifugio "Gli amici di Rina" di Villadossola: settanta animali che la signora Rina accudisce con grande amore fornendo loro cibo, calore e cure. Un impegno grandissimo sia dal punto di vista del tempo che anche e soprattutto economico, considerato che tra pappe, lettiera e medicinali il conto ogni mese risulta salato. Il rifugio conta sul supporto e sulla generosità dei volontari e delle persone che donano cibo, ma non è mai sufficiente. Per questo motivo, anche quest'anno i volontari che aiutano al gattile hanno organizzato un’apericena all'Eurogrill Monterosa a Vogogna, in programma per venerdì 21 febbraio alle 19.30.

Al costo di 20 euro sarà possibile degustare tante prelibatezze, partecipare a una lotteria e trascorrere una piacevole serata. L'incasso sarà devoluto al gattile. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marika al 3490508627.