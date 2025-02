Controlli nel fine settimana: 13 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Una serie di controlli straordinari, concentrati maggiormente nel Cusio e in Ossola, sono stati effettuati nello scorso fine settimana dai Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania. I controlli, che non hanno una finalità vessatoria o repressiva per permettere a coloro che vogliono divertirsi in modo sano e consapevole, di farlo in sicurezza, hanno riguardato i luoghi di aggregazione maggiormente frequentati dai giovani e le principali arterie stradali della provincia.

Sul fronte della sicurezza stradale, tra i denunciati a piede libero e segnalati alla Prefettura, sono stati complessivamente 13 gli automobilisti sorpresi alla guida sotto l’effetto di alcool o droghe e altri 3 quelli che si sono rifiutati di sottoporsi al test antidroga.

A Piedimulera, intorno alle 4 del mattino, un’auto con tre persone a bordo non ha rispettato l’alt di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Verbania, tentando la fuga verso Domodossola e costringendo i militari ad inseguirli fino a Villadossola dove ad aspettarli c’erano i colleghi di della Compagnia Carabinieri di Domodossola. Il conducente è risultato positivo all’etilometro, con un tasso pari a 1,40 g/l. e al test preliminare per accertare l’uso di stupefacenti. Si è poi rifiutato di concludere l’accertamento in Ospedale ed è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza e rifiuto dell’accertamento. Per lui anche la segnalazione alla Prefettura per uso di stupefacenti in quanto trovato in possesso di poco meno di un grammo di cocaina, ed una serie di contravvenzioni al codice della strada.