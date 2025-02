Banco Farmaceutico, raccolta record nel Vco: oltre 2400 medicinali donati

“Le giornate di raccolta del farmaco sono terminate e, per tutto quello che è accaduto, possiamo solo essere grati”. Il Banco Farmaceutico, promotore dell’iniziativa giunta alla sua 25esima edizione, ha buoni motivi per essere entusiasta dei risultati raggiunti: oltre 640.000 confezioni di medicinali (pari a un valore superiore a 5 milioni di euro) sono state donate in tutt’Italia dagli avventori di più di 20mila farmacie aderenti alla raccolta. Le 2.031 organizzazioni assistenziali che li riceveranno potranno così restituire un po’ di sollievo e salute a 463.000 persone bisognose.

Nel Vco sono stati raccolti 2406 medicinali, 309 in più rispetto ai 2.097 dello scorso anno; l’incremento è del 14,74%. I punti vendita coinvolti erano 23, uno in più dell’anno scorso. Se si considera il valore economico dei farmaci donati l’incremento è ancora più significativo; dai 18.616,50 euro del 2024 ai 23.127,17 di quest’anno, 4.510,67 in più, che significa il 24,23% di crescita. Quella del Vco è la più alta di tutte in regione: + 24,23%, seguita da Alessandria con il + 21,49% e Cuneo con il + 18,46%. Come incremento delle confezioni donate, la provincia azzurra si colloca al terzo posto in Piemonte; solo Torino e Cuneo hanno fatto meglio, rispettivamente con il 15,39% e il 14,76% in più sul 2024.

In Piemonte sono stati raccolti 77.759 farmaci, il 12,41% in più rispetto ai 69.173 dell’anno scorso, che significano 8.586 confezioni in più per un valore in denaro che passa da 610.528,66 euro a 698.945,32: il 14,48% in più. Ma non è solo questo l’aspetto positivo della raccolta: i volontari mobilitati in 20600 farmacie di tutt’Italia sono stati 26.500, appartenenti a molte entità diverse tra loro, unite dal desiderio di contribuire al bene comune e, in particolare, della componente più fragile della popolazione.

“Tutto questo ha dimostrato che dare senza chiedere nulla in cambio è la cosa che ci rende più umani, e può trasformare in meglio la nostra civiltà”, conclude il comunicato del Banco Farmaceutico.