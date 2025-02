Terza Categoria: regna l’equilibrio, il Montecrestese sale in vetta

La giornata del campionato di Terza Categoria ha regalato emozioni e importanti cambiamenti in classifica, con alcune squadre che hanno consolidato la loro posizione e altre che si trovano ora a inseguire. Tra i match più rilevanti, spiccano le vittorie di Montecrestese, Virtus Crusinallo, Mergozzese e Pregliese.

I biancoazzurri di Montecrestese ottengono un successo fondamentale contro il Valsessera, vincendo per 2-1 grazie anche alle reti di Mattei e Savoia. La vittoria permette ai ragazzi di Daoro di compiere un balzo in classifica, scavalcando l’Armeno e conquistando la vetta, a pari punti con il San Maurizio. La squadra ossolana dimostra ancora una volta di essere una seria candidata alla lotta per il primato, grazie a un attacco prolifico e una buona difesa.

Successo di misura anche per la Virtus Crusinallo, che si impone per 1-0 sul campo del Gattico Veruno. I biancoazzurri cusiani sfruttano al meglio il gol decisivo di Vanzan, e riescono a portare a casa tre punti pesanti, che li spingono al terzo posto in classifica, superando l’Armeno. La Virtus si conferma una delle squadre più equilibrate del campionato, con la difesa meno battuta e un gioco solido che continua a dare risultati.

Grande prova della Mergozzese, che espugna il campo dell’Armeno con un netto 2-0. Gli uomini di Pascale sfoderano una prestazione convincente, segnando due gol con Bossi e Giusto e mantenendo la porta inviolata. Questo risultato consente ai lacuali di consolidare la loro posizione in classifica e rimanere in piena corsa per le prime posizioni. L’attacco continua a essere il punto di forza della squadra, con 44 reti realizzate fino a questo momento, il miglior dato del campionato.

La Pregliese ottiene una vittoria importante in trasferta, superando il Meina per 2-1. I gialloverdi di Lipari dimostrano carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare lo svantaggio iniziale con la doppietta del capocannoniere Piroia, portandosi a casa tre punti fondamentali. Grazie a questo successo, la Pregliese rimane in lotta per un piazzamento nei piani alti della classifica, e non troppo lontana dalla vetta.

Altra sconfitta per il Verbania Olympia, questa volta contro l’Oleggio Castello con un pesante 5-3. I verbanesi mostrano segnali di miglioramento in fase offensiva, riuscendo a trovare tre reti con Pisillo, Preite e Brigatti, ma la difesa resta il punto debole della squadra, con ben 64 gol subiti dall’inizio del campionato: il Verbania Olympia resta fanalino di coda della classifica.

Risultati:

San Maurizio - Libertas Vaprio 2 - 2; Meina - Pregliese 1 - 2; Armeno - Mergozzese 0 - 2; Montecrestese - Valsessera 2 - 1; Oleggio Castello - Verbania Olympia 5 - 3; Soccer Gattico Veruno - Virtus Crusinallo 0 - 1

Classifica:

San Maurizio 29 - Montecrestese 29 - Virtus Crusinallo 28 - Armeno 27 - Mergozzese 26 - Oleggio Castello 24 - Pregliese 24 - Libertas Vaprio 18 - Meina 17 - Valsessera 16 - Soccer Gattico Veruno 8 - Verbania Olympia 6