E' mancato Angelo Tani, per trent'anni ufficiale di stato civile al Comune di Domodossola

E' mancato all'età di 65 anni Angelo Tani, storico dipendente dell'ufficio anagrafe del Comune di Domodossola: per trent'anni è stato l'Ufficiale di Stato civile.

Angelo aveva 65 anni, ormai prossimo alla pensione purtroppo ultimamente si era ammalato e il destino è stato avverso con lui. Angelo è stato ricordato ieri sera in apertura di seduta del Consiglio Comunale di Domodossola che, su invito del presidente Marco Bossi, ha osservato un minuto di silenzio.



I suoi colleghi dell'ufficio Anagrafe lo ricordano così: "Era, all’apparenza, riservato e schivo, ma, conoscendolo, intaccando lievemente la scorza di finto duro, si rivelava quello che realmente era: una persona gentile e arguta, ironica e spiritosa, una persona delicata, con una buona parola per tutti, sempre disponibile ad aiutare gli altri e sempre, anche nei momenti di sofferenza, pronto a sdrammatizzare con la sua battuta pronta. La sua professionalità, la sua conoscenza della materia e la sua disponibilità erano riconosciute anche dai colleghi degli altri Comuni dell’Ossola che si stringono a noi, accomunati dal dolore per la perdita di un vero amico. Spesso ci viziava con qualche pietanza, dolce o salata, che preparava ricordando la sua lontana ma mai del tutto dimenticata precedente esperienza lavorativa in panetteria. Erano momenti di allegria, spensieratezza e condivisione che creavano armonia tra tutti i

colleghi. Lascia in tutti noi il ricordo splendido di un amico meraviglioso, lascia anche un vuoto incolmabile. Le sue telefonate tra colleghi iniziavano tutte con il suo tipico “Carissimo…Carissima…”. Ora siamo noi che gli diciamo “Carissimo Angelo, adesso cerca di stare bene. A presto, Angelo, ti sia lieve la terra"



Lascia la moglie Loredana, le figlie Ilaria e Serena. l Rosario sarà recitato questa sera alle 17.30 in Collegiata, mentre i funerali avranno luogo mercoledì 19 febbraio alle 14.30 in Collegiata. Le più sentite condoglianze anche da parte della nostra redazione.