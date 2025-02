A Ornavasso la proiezione del film "Il treno dei bambini"

La Società Filosofica Italiana sezione Vco, in collaborazione con il comune di Ornavasso e il Museo Partigiano, propone per venerdì 21 febbraio alle 20.45 la proiezione del film “Il treno dei bambini” presso la sala cinema teatro di Ornavasso.

Tratto dal celebre romanzo di Viola Ardone, “Il treno dei bambini” è un film del 2024 diretto da Cristina Comencini, con protagonisti Serena Rossi e il giovane Christian Cervone.

Questa la sinossi: Napoli, 1946. Amerigo Speranza, di otto anni, vive da solo con la madre Antonietta, mentre il padre si è allontanato da tempo (apparentemente per cercare fortuna negli Stati Uniti). I due, come molti altri concittadini, sono estremamente poveri a causa della guerra e vivono alla giornata. Per dare al figlio una vita migliore, Antonietta aderisce all'iniziativa comunista dei “treni della felicità”, volta a mandare i bambini del sud ospiti in famiglie del nord Italia per un paio d'anni, così da sfuggire alle malattie, al freddo e alla fame. Tale iniziativa non viene accolta bene da tutto il rione, a causa dei pregiudizi nutriti contro i comunisti.