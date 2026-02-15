Una serata di musica al teatro La Fabbrica con un tributo ai Dire Straits

Una serata di grande musica è in programma al teatro La Fabbrica di Villadossola venerdì 20 febbraio alle 21.15: i Dire Straits Over Gold saranno in scena per uno spettacolo interamente dedicato alla musica dei Dire Straits.

Attivi da oltre vent’anni, con centinaia di concerti tra Italia ed Europa, i Dire Straits Over Gold hanno costruito un progetto riconosciuto per solidità musicale e capacità di restituire, dal vivo, la forza espressiva dei grandi classici della formazione britannica e sono diventati uno dei riferimenti europei nell’interpretazione dal vivo del repertorio di Mark Knopfler e dei Dire Straits. Lontani dall’idea di semplice rievocazione, i Dire Straits Over Gold non si definiscono una tribute band nel senso tradizionale del termine, ma un’orchestra rock che affronta questo repertorio come un vero atto musicale.

La scaletta attraversa alcuni dei titoli più emblematici della storia del rock moderno – da “Sultans of Swing” a “Money for Nothing”, da “Romeo and Juliet” a "Tunnel of Love”, fino a "Telegraph Road” – riproposti in uno spettacolo intenso, elegante e curato in ogni dettaglio.