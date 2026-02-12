“La Ca di Feman” a Villette apre le porte per i 20 anni della Fondazione Comunitaria del Vco

In occasione dei vent’anni di attività della Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola, “La Ca di Feman” a Villette apre straordinariamente le sue porte al pubblico sabato 14 febbraio dalle 15.00 alle 18.00.

I visitatori saranno accolti in un’atmosfera calda e conviviale, con una merenda a base di castagne e dolcetti a tema, accompagnata dalle “Storie di amore d’altri tempi”, raccontate intorno al camino in omaggio alla giornata di San Valentino. Un’occasione unica per scoprire non solo la struttura storica, ma anche l’impegno della Fondazione a sostegno della cultura e della comunità del Vco.

Chi lo desidera potrà proseguire la serata con la cena presso la Locanda “Lo Scoiattolo” (prenotazioni al numero 0324 97009).

L’apertura de “La Ca di Feman” si inserisce in un più ampio evento diffuso: 24 musei della provincia saranno visitabili gratuitamente, per celebrare due decenni di progettualità, collaborazione con le realtà non profit del territorio e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Per informazioni sull’evento e modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito www.provillette.it o contattare la Pro Loco di Villette via WhatsApp al numero +39 371 6426846.