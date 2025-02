Lumi al Castello: un viaggio nel tempo a lume di candela

Venerdì 21 febbraio alle ore 21, il Castello Visconteo di Vogogna aprirà le sue porte per un’esperienza unica e affascinante: “Lumi al Castello”. L’iniziativa si inserisce nel contesto di M’illumino di Meno, la giornata nazionale dedicata alla sostenibilità e al risparmio energetico, offrendo ai visitatori un tour speciale a lume di candela.

Accompagnati da guide in abiti medievali, i partecipanti potranno immergersi in un’atmosfera d’altri tempi, riscoprendo la storia e i segreti del castello attraverso racconti e suggestioni. Il percorso si snoderà tra le antiche mura, regalando un viaggio sensoriale che valorizza la bellezza del luogo con una luce soffusa e naturale.

L’evento vuole sensibilizzare sull’importanza di ridurre i consumi energetici, riscoprendo il fascino della luce naturale. L’iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito di M’illumino di Meno, promuovendo uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente. Il costo del biglietto è di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare, è possibile riservare il proprio posto inviando un messaggio via WhatsApp al numero +39 351 7578688.

Un’occasione imperdibile per vivere il Castello Visconteo in modo del tutto nuovo e lasciarsi trasportare in un’epoca lontana, con il solo calore delle candele a illuminare il cammino.