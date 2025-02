Dacia Maraini ospite a La Fabbrica nella rassegna dedicata alle donne

Sarà Dacia Mairini l'ospite d'onore della seconda edizione della rassegna "I-dee di marzo" in programma al centro culturale La Fabbrica di Villadossola dall'1 al 9 marzo. Una rassegna che vuole essere un invito a immergersi in un mondo di talenti e ispirazioni nei quali le donne si distinguono in tutta la loro straordinaria rappresentività.

"Protagonista indiscusse della rassegna saranno le donne - affermano il sindaco di Villadossola Bruno Toscani e la delegata alla cultura Fausta De Rosa - attraverso la loro creatività spazieranno in vari settori, dall'arte fotografica all'incontro delle performance teatrali, sino alla danza, alla musica, alle pratiche del benessere". Dacia Maraini sarà dunque ospite di Villadossola e della rassegna giovedì 6 marzo. La scrittrice si racconterà al pubblico con "Vita mia", il libro che la vede protagonista nel 1943 e, assieme alla sua famiglia, deportata in un campo di concentramento.

Alle 20.30 presso il primo piano nella sala conferenze sarà intervistata da Antonella Magargoni, mentre Laura Amelotti leggerà alcuni brani tratti dal libro. La mattina dopo, alle 10, la scrittrice incontrerà le scuole in teatro. Tanti gli appuntamenti, a partire da sabato 1 marzo. Tra tutti, mercoledì 5 marzo l'incontro con le sportive Valentina Greggio, Francesca Barale, Costanza Zanoletti, Gigliola Borgnis ed Elisabetta Saccà presidente del Gsh Sempione. Da segnalare anche la serata "Donne sommelier" con degustazione di vini con le allieve del Formont (prenotazioni entro il 3 marzo). Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito del Teatro La Fabbrica.