Successo per il Carnavaàl de Finar 2025: tre giorni di festa e tradizione FOTO

Un weekend di festa, spensieratezza e tanta voglia di stare insieme. Viene archiviata nel migliore dei modi l’edizione 2025 del Carnavaàl de Finar, il Carnevale di Finero che, come di consueto, dà il via alle danze delle feste carnevalesche vigezzine, anticipando i Carnevali di Malesco e il Vigezzino. Tutti gli appuntamenti si sono svolti al salone dell’Asilo, organizzati dal Gruppo Giovani Asd Finero. Il via venerdì 14 febbraio, con il Tributo a Ligabue con l'esibizione, molto apprezzata, del gruppo "Da zero a Liga": nell’occasione, coincidendo la giornata con San Valentino, è stato consegnato un dolce pensiero a tutte le coppie. La nottata è poi proseguita con la musica di dj Andy. Sabato il benvenuto ai nonnini, con il “Carnavaàl di Noni”, con i gioco della tombola, musica e una golosa merenda per tutti.

Quindi la serata danzante mascherata, accompagnata da “Gianni e la sua fisarmonica" e culminata a mezzanotte con le premiazioni delle maschere: la più originale (“La Santa Pazienza”), la coppia più bella (“Le Regine di Cuori”), e il gruppo più numeroso che, composto da 10 persone è stato vinto da “Sbandao Cursolè”. Graditi ospiti della serata, il Re e la Regina del Carnevale di Malesco, accompagnati dal loro allegro Gruppo; gradita sorpresa poi, a visita dei regnanti del regnanti del Carnevale ambrosiano di Cannobio. La serata è proseguita con la musica di dj Andy e special guest direttamente da Rimini il dj “Teddy Romano”. Domenica spazio infine al Carnevale dei bambini, con l’intrattenimento della “Baby dance” di Malesco, per un pomeriggio ricco di coriandoli, giochi e musica e degustazione dei “Runditt”.

“Ringraziamo di cuore – le parole degli organizzatori - tutti coloro che hanno partecipato al nostro Carnevale, i Fineresi, i vigezzini in generale e i villeggianti accorsi appositamente per l'occasione. Poi tante persone affezionate alla nostra festa giunte anche dalla Cannobina, da Traffiume e Cannobio. Un grazie al sindaco di Malesco Enrico Barbazza e all’amministrazione comunale, oltre a tutti i collaboratori e gli aiutanti che hanno operato per la buona riuscita dell’iniziativa”.