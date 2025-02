Mergozzo piange la scomparsa di Mirna Martinelli

Lutto nel mondo dell'imprenditoria del lapideo provinciale. Mercoledì pomeriggio è mancata Mirna Martinelli, per anni insieme alla sorella Lorna, anima della ditta Lidio Martinelli di Mergozzo. L'azienda della famiglia Martinelli si è occupata per oltre mezzo secolo della lavorazione di granito, beola e serizzo proveniente dalle cave del territorio.

Mirna ha dedicato tutta la sua vita all'azienda, non c'era giorno, con sole, pioggia o neve, nel quale non la si trovasse nel piazzale per accogliere i camion con i blocchi che venivano inviati dai cavatori, ma anche ai telai per seguire in prima persona le fasi di lavorazione.

Mirna lascia i figli Giulia e Antonio con le rispettive famiglie e il nipote Corrado. Il santo rosario e il funerale si terranno alle 14.30 di venerdì nella chiesa parrocchiale di Mergozzo.

Ai famigliari di Mirna giungano le condoglianze della nostra direzione e di tutta la redazione di Ossolanews e Vconews.