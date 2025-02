Derby al PalaBagnella: Paracchini Expo Foma sfida Findomo Pediacooph24

Tempo di derby domani sera al PalaBagnella. Si affrontano alle 21 i padroni di casa della Paracchini Expo Foma e la Findomo Pediacooph24. In palio punti importanti per la classifica e per la zona play off: Omegna in casa e’ imbattuta ma viene da due ko consecutivi in trasferta mentre la Cestistica ha risalito la china con cinque vittorie di fila che le hanno permesso di scavalcare i cugini.

All’andata vinsero Maestrone e compagni in volata: si annuncia un match equilibrato e combattuto, con le due squadre che dovrebbero essere al completo. “Vogliamo tornare al successo e faremo di tutto per riuscirci'' le parole del coach della Fulgor Paolo Verri.

“E’ una partita speciale e mi auguro che si possa continuare nel momento positivo'' il contraltare del presidente ossolano Nicola Guerra.