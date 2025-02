Torna la cena del “Regalo riciclato in maschera” per aiutare la scuola in Senegal

Torna l'iniziativa benefica della cena del regalo riciclato. Se a Natale si sono ricevuti regali non graditi l'associazione Help invita a portarli per la lotteria del “Regalo Riciclato in Maschera”.

E' in programma il 22 febbraio alle 20.15 all'oratorio San Giovanni Bosco di Pallanzeno dopo la cena ci sarà incanto delle offerte. Queste ultime saranno proprio i regali non graditi che ciascuno dei partecipanti porterà ben impacchettato: il ricavato dell’incanto sarà devoluto all’associazione di Casamance Help. che lo userà per ampliare la scuola “ Diatta” nel villaggio Ziguinchor. Gli organizzatori invitano i partecipanti a presentarsi mascherati alla festa. Per la cena occorre prenotare entro il 15 febbraio chiamando Stefania al numero 340 9894092.

Il menù della cena comprende antipasto, risotto al cavolo nero con fonduta , polenta con salsiccia e o fagioli, dolce. Vice presidente di Help è la domese Stefania Pastore, l'impiegata dal 2008 ha deciso di dedicare quasi interamente le sue ferie per fare volontariato in Senegal e così poter seguire direttamente i progetti messi in campo con l'associazione senegalese.

“L'idea del regalo riciclato – spiega - è nata al rientro del mio primo viaggio in Casamance, ero ritornata sotto Natale vedendo l’eccessivo consumismo della festa con regali a volte non graditi ho pensato all'iniziativa”. Durante la serata vi saranno proposti filmati recenti sull'evoluzione dei progetti, a gennaio infatti Stefania ha trascorso quindici giorni a Casamance proprio per vedere come proseguono i lavori. La scuola costruita dall'associazione nel 2008 partita con una classe oggi vede la presenza di ben cinque classi e l'associazione sta raccogliendo fondi per ampliarla di altre quattro classi attualmente è frequentata da 340 bambini.