Sarà risistemato il parcheggio al Lago d'Antrona

Sarà rifatto e meglio adeguato il parcheggio che sorge al Lago di Antrona, dove c’è anche la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso. L’amministrazione Borsotti ha approvato il progetto di fattibilità del parcheggio, per un importo di 119 mila euro , Un intervento che permetterà di riordinare l’area sulla ‘strada nuova’ che sale al lago, dove già ci sono spazi per lasciare l’auto ma anche lo spazio per gli atterraggi di emergenza.