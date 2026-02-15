 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 15 febbraio 2026, 15:04

Sarà risistemato il parcheggio al Lago d'Antrona

L'amministrazione comunale ha approvato il progetto che ridisegna l'area dove sorge anche la piazzola per gli elicotteri

Sarà risistemato il parcheggio al Lago d'Antrona

Sarà rifatto e meglio adeguato il parcheggio che sorge al Lago di Antrona, dove c’è anche la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso. L’amministrazione Borsotti ha approvato il progetto di fattibilità del parcheggio, per un importo di 119 mila euro , Un intervento che permetterà di riordinare l’area sulla ‘strada nuova’ che sale al lago, dove già ci sono spazi per lasciare l’auto  ma anche lo spazio per gli atterraggi di emergenza.

re.ba.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore