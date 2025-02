Autoarticolato perde il rimorchio in galleria a Varzo: si procede a senso unico alternato

I vigili del fuoco sono intervenuti quest'oggi poco prima di mezzogiorno per un incidente stradale ad un autoarticolato che viaggiava in direzione nord sulla strada statale 33 del Sempione al km 139 + 100 nel comune di Varzo.

Improvvisamente, per cause in fase di definizione, nella galleria Balmalonesca, il rimorchio carico di tondini di acciaio per edilizia, si è staccato dalla motrice finendo nella corsia opposta, ove in quel momento fortunatamente non transitavano veicoli. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola per la messa in sicurezza dei mezzi e la collaborazione allo spostamento del rimorchio carico di ferro con l'ausilio di una gru del soccorso stradale. Sul posto anche Anas e i carabinieri. La strada statale è stata chiusa completamente per circa un'ora e in questo momento si circola a senso unico alternato fino alla completa rimozione del rimorchio incidentato.