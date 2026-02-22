Sci alpinismo, la Valle Anzasca pronta per il Campionato Italiano Individual

È iniziato il conto alla rovescia per il Campionato Italiano Individual di sci alpinismo, in programma domenica 1° marzo 2026 in Valle Anzasca, a Macugnaga. L’evento è organizzato da Rosa Ski Raid – Sci Club Valle Anzasca su incarico della Federazione Italiana Sport Invernali – Comitato Regionale Alpi Centrali. Partenza in mass start alle ore 9.

L’appuntamento tricolore arriva a una settimana dalla chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che hanno segnato il debutto dello sci alpinismo tra le discipline olimpiche, accendendo i riflettori internazionali su questo sport.

A Macugnaga si sfideranno gli atleti della categoria Assoluta, maschile e femminile, ovvero Under 23, Senior e Master. Attesi circa un centinaio di concorrenti, tra cui i migliori interpreti della Squadra Nazionale Italiana e rappresentanti delle nazionali protagoniste ai Giochi. La tappa sarà Open: potranno partecipare anche atleti stranieri, che entreranno nella classifica generale ma non concorreranno per il titolo italiano.

Grande attesa anche per l’atleta di casa Oscar Tonietti, classe 2005, macugnaghese, protagonista di un palmarès in costante crescita con medaglie e piazzamenti di rilievo nelle categorie giovanili e in Coppa del Mondo. Le iscrizioni sono aperte tramite il portale Fisi.

Il percorso si annuncia tecnico e spettacolare, con partenza e arrivo a Macugnaga, ai piedi della parete Est del Monte Rosa, l’unica di tipo himalayano in Europa e la più alta delle Alpi. Il tracciato alternerà tratti in pista a sezioni in ambiente alpino, con tre salite e un dislivello complessivo di 1.600 metri. I primi arrivi sono previsti intorno alle 11.

Il programma del fine settimana prevede sabato 28 febbraio l’apertura dell’ufficio gara, dalle 18 la distribuzione di pacchi gara e pettorali e alle 18.30 il briefing tecnico al Kongresshaus, a cura del direttore di gara Aldo De Gaudenzi, del direttore di percorso Maurizio Vittone e del capitano Renato Cresta, tra i massimi esperti nivologici europei.

Domenica 1° marzo alle 8 la consegna degli ultimi pettorali, alle 9 la partenza della gara. Alle 14.30 si terranno le premiazioni e la festa in piazza, seguite dal "Pasta Party" aperto ad atleti, pubblico e organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Giovani Macugnaga. In caso di maltempo, il momento conviviale sarà ospitato nella sede del Gruppo Alpini di Macugnaga, mentre le premiazioni si svolgeranno al Kongresshaus.

"La Fisi ha voluto premiare la determinazione, la costanza e l’organizzazione del nostro gruppo assegnandoci la prestigiosa tappa del Campionato Italiano Assoluto Individuale – dichiara Aldo De Gaudenzi di Rosa Ski Raid –. Ripercorrendo i successi delle scorse edizioni, siamo orgogliosi di aver ospitato tappe Fisi di Coppa Italia, l’ultima proprio il 24 gennaio di quest’anno, oltre al Campionato Italiano Ana e alla finale di Coppa Italia con atleti della Nazionale Italiana e stranieri provenienti da Repubblica Ceca, Stati Uniti, Austria e altri Paesi".

"La gara, nata da un gruppo di amici – prosegue – è diventata un appuntamento atteso dagli appassionati di sci alpinismo in Valle Anzasca, in Ossola e non solo. È anche una leva di promozione per il territorio, capace di attirare campioni del calibro di Robert Antonioli, Michele Boscacci, Matteo Eydallin e Jacob Hermann. Non dobbiamo dimenticare che la Valle Anzasca è la terra di Damiano Lenzi e oggi anche di Oscar Tonietti, unico neo-atleta della Nazionale non appartenente a un gruppo sportivo ma portacolori dello Sci Club Valle Anzasca".

L’intera valle si prepara dunque ad accogliere un evento sportivo di alto livello, sostenuto da numerosi sponsor, realtà locali e aziende leader del settore a livello internazionale. Un appuntamento che conferma il legame storico della Valle Anzasca con lo sci alpinismo e valorizza un territorio che offre itinerari spettacolari tra ghiaccio, neve e pareti rocciose, nel cuore delle Alpi.