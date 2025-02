Edizione da record per la 26esima Mezza due laghi

È ufficiale: la XXVI Mezza Due Laghi ha fatto il pieno! L'evento, uno dei più longevi del Vco e tra le prime mezze maratone dell’anno, ha raggiunto il sold-out con un numero record di iscrizioni. Domenica 2 marzo, alle ore 10.00, il via ufficiale della gara segnerà il battesimo del PalaCipir di Gravellona Toce, che per la prima volta fungerà da base logistica per partenza e arrivo della manifestazione.

La Mezza Due Laghi si correrà nelle distanze ufficiali di mezza maratona e 10 km, entrambe in versione competitiva e non competitiva. I partecipanti avranno il privilegio di gareggiare in uno dei percorsi più affascinanti della regione, tra i laghi di Mergozzo e Maggiore, con panorami mozzafiato.

Con quasi 700 atleti provenienti da 165 squadre, la manifestazione di quest’anno è destinata a lasciare il segno. La partecipazione femminile è particolarmente significativa, con un 30% di donne al via, segno che la Mezza Due Laghi è un evento che sa coinvolgere atleti di ogni età e provenienza. Nonostante sia una competizione di tradizione locale, quest’anno si contano partecipanti da Francia, Spagna, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca, oltre che dalle regioni italiane di Lombardia, Liguria e Emilia-Romagna.

Un altro elemento distintivo della Mezza Due Laghi è la partecipazione intergenerazionale. I più giovani in gara sono Devid e Magherita, rispettivamente di 16 e 20 anni, mentre i più esperti sono Emilio Calò e Grazia Crosskill, con 76 e 69 anni. Un bel segno di come la passione per la corsa non abbia età.

Tra i partecipanti più noti, il sindaco di Gravellona Toce Giovanni Morandi non è mai mancato in tutte le edizioni della Mezza Due Laghi e quest’anno sarà ancora una volta presente, ma con un nuovo ruolo, quello di Senatore dell’evento.

Infine, un augurio speciale va a Giovanni Tornielli e Massimo Bianco, che insieme festeggiano un traguardo davvero speciale: 83 candeline. Con il numero massimo di partecipanti raggiunto, le iscrizioni sono ufficialmente chiuse.