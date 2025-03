Con Ars.Uni.Vco un corso sull'utilizzo di LinkedIn come strumento per il mondo del lavoro

L’associazione Ars.Uni.Vco propone un corso dedicato all’utilizzo di LinkedIn come strumento per crescere e ampliare le propria rete nel mondo del lavoro. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente online il 3, il 7 e il 10 aprile dalle 18.00 alle 19.30.

Il corso verterà su alcuni temi principali. In particolare, ci si concentrerà sulla creazione e il perfezionamento di un profilo LinkedIn: un profilo aggiornato e in cui informazioni e sommario sono chiari e coinvolgenti ti rende più interessante ai tuoi interlocutori. Il secondo tema è “LinkedIn per fare rete: la bacheca e i contatti come opportunità per crescere”. Fare rete su LinkedIn è fondamentale per prosperare online e creare il proprio posizionamento anche grazie alla condivisione di contenuti interessanti. Come fare? In che modo possiamo sfruttare le potenzialità del social network professionale per crescere, imparare cose nuove ed entrare in contatto con profili interessanti?

Il corso è tenuto da Francesca Sanzo, copywrighter, autrice e consulente. Le lezioni sono gratuite per gli associati; i posti sono limitati ed è necessaria l’iscrizione entro il 26 marzo compilando l’apposito modulo online. Per ulteriori informazioni scrivere a elisa.cristina@arsunivco.eu oppure contattare il numero 388 625 2480.