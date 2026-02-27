Gaudenzio Bernascone è il nuovo presidente di Cia Novara Vercelli Vco

Gaudenzio Bernascone è stato eletto presidente Cia Novara Vercelli Vco (Confederazione Italiana Agricoltori), nell’ambito dell’assemblea elettiva svolta oggi, venerdì 27 febbraio, a Novarello. A votare sono stati gli agricoltori delegati, come definito dal ciclo di incontri sul territorio svolti nelle ultime settimane. Bernascone raccoglie il testimone da Andrea Padovani, che Cia ringrazia per l’impegno dimostrato, e avvia il suo primo mandato di presidenza.

Nato a Novara il 31 marzo 1968, il neopresidente è titolare di un’azienda agricola a Vaprio d’Agogna di circa 40 ettari, che conduce, da solo, a indirizzo cerealicolo (frumento e mais), costituendo la terza generazione all’attivo (prima di lui, il padre Giuseppe e il nonno Antonio). In Cia “da sempre”, il nonno era infatti iscritto all’allora Cic – Confederazione Italiana Confcoltivatori, poi diventata Cia. Già giornalista di cronaca e sport negli anni Novanta (per il Corriere di Novara e Alta Italia Tv), Gaudenzio Bernascone nel 1995 diventa coltivatore diretto e si dedica principalmente all’agricoltura, dove ricopre ruoli di delega e rappresentanza. È infatti il rappresentante Cia in Atc1, di cui è anche vicepresidente.

Dichiara Bernascone: "Lavorerò per creare un gruppo che possa lavorare in maniera ancora più coesa e unita, perché insieme si ottiene sempre di più. L’attività sindacale è sottile e silenziosa, ma costante e continua. A volte si lavora senza far rumore ma i risultati attestano il grande impegno che c’è dietro. Ma per fare tutto questo è fondamentale la partecipazione attiva dei soci alla vita di associazione”.

In assemblea è stato presentato anche il nuovo assetto organizzativo in carica per i prossimi quattro anni. Una sintesi del documento programmatico del quadriennio è stata illustrata ai soci e agli ospiti intervenuti in assemblea.