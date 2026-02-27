Fondazione Giovani Vco: aperto un nuovo bando per progetti di coesione territoriale

La Fondazione Giovani Vco - organo della Fondazione Comunitaria del Vco - ha lanciato un nuovo bando volto a supportare progetti locali finalizzati a migliorare la coesione tra i territori della provincia e gli enti giovanili, con lo scopo di impegnarsi concretamente per lo sviluppo di iniziative e progetti innovativi a beneficio della comunità giovanile del Vco.

Il bando intende raccogliere idee e proposte di progetti che abbiano come obiettivi principali la coesione sociale, la collaborazione tra realtà no profit del Vco, orientamento sociale per i giovani, partecipazione attiva della popolazione, valorizzazione delle piccole comunità, conoscenza del territorio a livello ambientale e culturale, incentivazione del “vivere il territorio”.

Il budget è pari a 30mila euro. È possibile richiedere un contributo massimo di 3.000 euro, non oltre l’80% del costo totale del progetto, che non dovrà superare i 10.00 euro. Le candidature devono essere presentate, tramite l’area riservata sul sito della Fondazione Comunitaria del Vco, entro e non oltre le 13.00 del 20 marzo.