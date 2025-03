Grande successo per il carosello notturno del Carnevale di valle FOTO

Un successo il carosello notturno del Carnevale Vigezzino. Mesi di lavoro e creatività, il fascino del corteo in notturna animato da musica e balli, la passione per una festa che da sempre fa parte della tradizione vigezzina: sono questi gli ingredienti che hanno portato – nella serata di sabato 1 marzo – tantissimi applausi dal caloroso pubblico presente.

La festa ha preso il via con la sfilata dei ragazzi delle Ape Car che quest'anno si sono sbizzarriti sul tema di Super Mario, realizzando mini carri super colorati. Ad esibirsi poi i gruppi di Re, Toceno, Craveggia e Buttogno con le loro coreografie. Apprezzatissimi i carri allegorici che hanno visto mesi di lavoro, impegno e tanta creatività per la loro realizzazione. Dal gruppo di Re è arrivato un importante messaggio di sensibilizzazione “No api, no futuro”. “Ricordi di Vigezzo” invece il tema del carro di Toceno: un omaggio alla Valle Vigezzo e alle sue tradizioni artistiche, culturali e folcloristiche. “L'unica via per ottenere l'impossibile è pensare che lo sia” è stato lo slogan del gruppo di Craveggia con il carro “Alice nel paese delle meraviglie” mentre il comitato di Buttogno ha sfilato con il divertente carro a tema “Luna Park”. Nel corso della serata non è mancato il ricordo di due persone, recentemente scomparse, che hanno sempre portato il loro contributo al Carnevale Vigezzo: Franco Gubetta che negli anni passati aveva vestito i panni del Trapula e il giovane Ivan Bonzani, anche lui anima del carnevale. A loro è stato dedicato un minuto di silenzio.

Il Carnevale Vigezzino proseguirà lunedì 3 marzo alle 19 con la cena, il festival delle coreografie e le premiazioni dei carri allegorici. Martedì 4 marzo sarà la giornata dedicata ai più piccoli con il Carnuà di gugnitt: alle 12 il pranzo per grandi e piccini e dalle 14.30 animazione, giochi e tanto divertimento. A seguire spettacolo di magia con il Mago Comico Alex Messo Malex. Alle 19 cenone del martedì grasso e veglionissimo mascherato di fine carnevale con la musica di Gianni e premiazione delle maschere più belle e dei gruppi più numerosi. A seguire dj Veleno. Sabato 15 marzo la cena conclusiva al ristorante Boschetto di Druogno con l'estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi.