Sconfitta in trasferta per la Findomo Pediacooph24

Le paure della vigilia sono state confermate. La Findomo Pediacooph24 incappa in una sconfitta pesante per la sua classifica sul parquet di Cavagnolo. Nel torinese i granata perdono 95-89, pagando un disastroso terzo quarto, in cui subendo 32 punti sono passati dal più 4 dell'intervallo (38-42) al meno 13 del 30' (70-57). I tentativi di rimonta si sono arenati nell'ultimo periodo, con i gialloblu di casa che sono riusciti a mantenere qualche punto di margine fino alla fine.

Per Cavagnolo 23 punti di Martinotti, 21 di Dughera e 14 di Giorando, per gli ossolani invece 24 di Frank, 20 di Nagini e 15 di Donaddio. L'assenza di Carusi ha sicuramente pesato, privando la Cestistica di un riferimento offensivo importante. Ora domenica altra trasferta ad Oleggio: match da vincere contro una diretta concorrente nella lotta play-off.