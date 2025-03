Prima Categoria, per il Piedimulera testacoda in casa del Valduggia

La ventiquattresima giornata del campionato di Prima Categoria si preannuncia favorevole per la capolista Piedimulera, che guida il gruppo con un vantaggio di cinque punti sul Bagnella e di sei punti sul Gravellona San Pietro, mentre in coda si assegnano punti pesanti per la salvezza.

Il Piedimulera, forte della vittoria per 2-0 contro la Varzese nell'ultimo turno, si prepara a sfidare il Valduggia, fanalino di coda della classifica. La formazione del presidente Tomola vuole consolidare il primato, ma i vercellesi hanno un bisogno estremo di punti e sono in un buon momento di forma, avendo già fermato sul pari Virtus Villa e Bagnella. All'andata, i gialloblù si imposero con un netto 3-0.

Il Bagnella, secondo in classifica e reduce dal deludente pareggio casalingo con il Valduggia, affronterà la Serravallese in trasferta. Gli arancioneri di mister Izzillo vogliono riscattarsi e mantenere il passo del Piedimulera, ma dovranno fare attenzione a una squadra bisognosa di punti per allontanarsi dalla zona calda. Nel match di andata, i ragazzi di mister Izzillo vinsero per 2-1.

Il Gravellona San Pietro ospiterà il Fondotoce in una gara importante per entrambe le squadre. Gli arancioneri di Agostini sono reduci da una pesante sconfitta contro la Quaronese e vogliono subito rialzarsi per non perdere terreno rispetto alle prime due. Di fronte avranno i neroverdi di Sena, che hanno sconfitto il Carpignano nell'ultimo turno e cercano continuità per allontanarsi definitivamente dalla zona playout. All'andata, il Fondotoce riuscì a imporsi 1-0.

La Virtus Villa, quarta in graduatoria, sarà impegnata sul campo del Carpignano in un match insidioso. I virtussini di mister Giampaolo stanno vivendo un buon momento di forma e vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Serravallese, ma il Carpignano, pur reduce dalla sconfitta di Fondotoce, sta spingendo forte per rientrare nella zona playoff. Nella gara di andata, vittoria ossolana per 2-1.

La Cannobiese, dopo il sofferto pareggio sul campo del Romagnano, ospita la Quaronese. I lacuali hanno raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque giornate, e cercano un successo per rilanciarsi in chiave playoff. I vercellesi vengono invece dalla brillante vittoria contro il Gravellona San Pietro, e potrebbero rappresentare un avversario ostico. Nella gara di andata, il match terminò 1-1.

Derby provinciale tra la Varzese e l'Agrano, due squadre che cercano importanti punti salvezza. I granata di mister Chiaravallotti vengono dalla sconfitta contro il Piedimulera, ma in precedenza avevano pareggiato con Virtus Villa e Bagnella, e pur essendo ora in una posizione abbastanza tranquilla, non possono abbassare la guardia. Dall'altra parte, i ragazzi di mister Lopardo sono reduci da un'importante vittoria contro il Sizzano, che ha dato ossigeno alla loro classifica. All'andata il match terminò con un pareggio per 1-1.

Il Vogogna, terzultimo in classifica, ospita il Romagnano in un incontro fondamentale per la corsa salvezza. I verdi ossolani di mister Castelnuovo devono rialzarsi dopo la pesante sconfitta contro il Momo, servono i tre punti per avvicinare le concorrenti per la salvezza diretta. Di fronte ci sarà un Romagnano reduce dal pareggio contro la Cannobiese, che vincendo potrebbe allungare sulle dirette rivali pericolanti. All'andata, il Romagnano vinse con un netto 4-1.

Le partite in programma:

Varzese - Agrano; Serravallese - Bagnella; Gravellona San Pietro - Fondotoce; Sizzano - Momo; Valduggia - Piedimulera; Cannobiese - Quaronese; Vogogna - Romagnano; Carpignano - Virtus Villadossola