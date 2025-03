La stagione lirica e sinfonica del teatro La Fabbrica si apre con il "Requiem" di Mozart

La grande musica classica arriva al teatro La Fabbrica di Villadossola. Manca poco al primo appuntamento con la prima stagione lirica e sinfonica del teatro, fortemente voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Paola Angela Ruminelli, e che prevede tre serate da non perdere.

La prima è dunque in programma per sabato 22 marzo alle 21.00. Per l’occasione, l’orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, diretta dal maestro Lorenzo Battagion, con le voci della corale di Calice, del coro lirico Viotti di Vercelli e della corale Sant’Abbondio di Buronzo, esegue il “Requiem in re minore KV 626 per soli, coro e orchestra” di Wolfgang Amadeus Mozart. Composto nel 1791, è uno dei massimi capolavori non solo di Mozart, ma dell’intero patrimonio musicale classico. Rimasto incompiuto per il sopraggiungere della morte del compositore, è stato portato a termine dall’allievo Franz Xaver Süßmayr. È caratterizzato da una straordinaria intensità emotiva e da una ricca orchestrazione, è un tributo alla spiritualità e alla vulnerabilità umana ed esprime una profonda riflessione sulla vita e sulla morte.