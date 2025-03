Disturbi alimentari, è la settimana lilla

Questa è la settimana lilla, organizzata per parlare di disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, e il Kiwanis Club di Domodossola in collaborazione con il blog "Il diario di un baby boss" organizzano una serie di eventi per sensibilizzare sul tema che purtroppo interessa sempre più ragazzini e ragazzine.

Venerdì 14 marzo alle 11.00 presso le scuole medie Casetti di Crevoladossola sarà inaugurata una panchina lilla, simbolo del sapersi mettere in ascolto per riconoscere il disagio giovanile che sfocia nei disturbi alimentari. Anche a Villadossola, nell'area del teatro La Fabbrica, sarà posata e inaugurata, sabato 15 marzo alle ore 16.30, un'analoga panchina. Subito dopo in teatro si svolgerà il convegno sui disturbi alimentari, in cui assieme ad esperti si rifletterà sulla costruzione di un ambiente di ascolto e supporto. Il convegno sarà coordinato da Tiziana Lilò, blogger di “Il diario di un baby boss” e interverranno Sofia Tagini, psicologa, Roberta Mandrini, nutrizionista, e Davide Perego, fisioterapista.