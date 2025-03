Carnevale di solidarietà e musica all'Alzheimer caffè dell'Ossola

Il 4 marzo, l'Alzheimer caffè dell'Ossola ha organizzato una festosa celebrazione del Carnevale dedicata alle persone affette da demenza, ai loro caregivers, e a tutti i partecipanti che rendono possibile questa importante attività di socializzazione e supporto. L'evento, che si è svolto nel pomeriggio, ha visto la partecipazione attiva dei figuranti del Gruppo del Carnevale di Domodossola, il "Comitato Pulenta e Sciriuii", che ha portato un tocco di allegria e tradizione, rendendo l'atmosfera ancora più vivace.

Un altro momento speciale della giornata è stato il coinvolgimento del sig. Giampaolo Arfacchia, fisarmonicista, che ha animato il pomeriggio con canti e danze popolari, trasportando tutti i presenti in un clima di gioia e partecipazione.

Questo evento si inserisce tra le iniziative regolari dell'Alzheimer caffè dell'Ossola, che si svolgono ogni martedì pomeriggio della prima e terza settimana del mese, dalle 14.30 alle 17.00, presso la sede del Ciss Ossola a Domodossola, in via Primo Maggio. L'attività offre un'opportunità di stimolazione cognitiva per gli anziani e di socializzazione, unendo divertimento e supporto psicologico per i caregivers, che possono anche confrontarsi con altri familiari in un ambiente accogliente e informale.

Per partecipare all'Alzheimer caffè dell'Ossola, è necessaria un'iscrizione gratuita, che può essere effettuata presso il servizio sociale Professionale del Ciss Ossola. Gli interessati possono contattare la segreteria al numero 0324-52598 o via email all'indirizzo segreteria@ciss-ossola.it.