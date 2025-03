Francina: “Bella vittoria, lotta serrata per la salvezza”

Dopo il durissimo 0-5 subito a Momo nel turno precedente, torna il sereno in casa Vogogna: i ragazzi di Castelnuovo hanno ottenuto una vittoria importantissima contro il Romagnano, un 2-0 casalingo firmato da Bormolini e Margaroli.

I verdi ossolani si rilanciano così nella lotta per evitare la retrocessione diretta, una lotta molto dura che coinvolge ben otto squadre, dal Valduggia ultimo con 17 punti, che però è tutt’altro che rassegnato, fino al terzetto Varzese-Agrano-Sizzano a quota 26 punti, che oggi sarebbero salve.

Il ds ossolano Fabrizio Francina commenta così la prestazione dei suoi: “Buona partita dei ragazzi, nel primo tempo abbiamo giocato bene ma c’è stato molto equilibrio, poi nella ripresa l’abbiamo sbloccata dopo tre minuti, abbiamo avuto qualche altra occasione e poi l’abbiamo chiusa con il rigore di Margaroli. Da lì in poi abbiamo gestito senza troppi affanni, abbiamo fatto girare la palla e meritato questo successo, dimostrando di avere assorbito bene la batosta di Momo, dove la nostra prestazione non era stata all’altezza”.

Quanto vale la vittoria di oggi?

“Tantissimo, è un successo che vale doppio, guadagniamo tre punti noi e teniamo il Romagnano nel gruppo delle squadre che deve salvarsi. Guardando gli altri risultati comunque si vede che tante squadre sono coinvolte, e la lotta si fa sempre più serrata”.

Quale avversaria temi di più, e quale invece vedi più in difficoltà?

“Non ci sono avversarie che temo di più o di meno, siamo tutte in corsa. A mia memoria, non era mai capitato un campionato in cui a questo punto della stagione tutte le formazioni erano ancora in lotta per la salvezza: di solito almeno una o due si staccavano sul fondo, e altre erano già tranquille a metà classifica… Oggi tutti hanno un obiettivo, quindi tutti danno il massimo e nessuno ha i punti assicurati, non esiste un calendario più o meno favorevole: basti vedere domenica, dove la Serravallese ha pareggiato col Bagnella e il Valduggia ha quasi fermato il Piedimulera. Noi pensiamo alle nostre partite, domenica abbiamo una trasferta dura con la Quaronese, poi cercheremo di conquistarci la salvezza soprattutto in casa”.

Il calendario della formazione vogognese nelle restanti sei partite vede dapprima la trasferta a Quarona, su un campo sempre molto ostico, poi due sfide durissime contro Gravellona San Pietro in casa e Cannobiese in trasferta, e infine ben tre scontri diretti con Fondotoce, Sizzano e Varzese, dove si decideranno le sorti del sodalizio del presidente Casile.