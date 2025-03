Piemonte sempre più sostenibile: cala il consumo di energia, aumentano le fonti rinnovabili

Il Piemonte sta compiendo passi significativi verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Il Rapporto Statistico dell’Energia, presentato in III e V Commissione e basato sui dati del biennio 2022-2023, evidenzia una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂, una maggiore diffusione delle energie rinnovabili e interventi mirati di efficientamento energetico nel settore edilizio e dell’illuminazione pubblica.

«Il lavoro intrapreso sta dando risultati concreti, avvicinando sempre più il Piemonte all’autonomia energetica e riducendo la dipendenza dal gas», ha dichiarato l’assessore all’Energia Matteo Marnati. «Significativi gli aumenti nella produzione da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, che nel 2023 ha registrato un incremento del 14%. Per raggiungere gli obiettivi europei ‘Fit for 55’, è essenziale proseguire su questa strada, intensificando la diffusione delle rinnovabili e migliorando l’efficienza energetica».

Consumi in calo, obiettivi 2030 raggiungibili

Il 2022 ha segnato il livello più basso di consumo finale di energia dal 2010, con un calo da 11.009 ktep a 9.057 ktep, confermando una tendenza destinata a proseguire. Le riduzioni hanno riguardato tutti i settori principali: industria, trasporti e civile.

Nel 2023, il consumo di energia elettrica si è attestato a 22,6 TWh, con il settore industriale che ha assorbito il 50,1% del totale, seguito dal terziario (29%) e dal domestico (18,9%). Quest’ultimo ha registrato il valore più basso della serie storica, grazie a interventi di efficientamento energetico e a una maggiore consapevolezza nei consumi. Anche i consumi pubblici, in particolare per l’illuminazione stradale, continuano a diminuire, con un calo fino al 27% rispetto al 2015 grazie all’adozione di lampade a LED.

Un trend simile è stato registrato anche per il gas naturale, i cui consumi nel 2023 sono scesi a 6,7 miliardi di Sm³, confermando l’efficacia delle strategie di decarbonizzazione.

Energia rinnovabile in crescita: +14% di fotovoltaico nel 2023

Le fonti rinnovabili coprono oggi il 19,4% del consumo finale lordo di energia, in aumento rispetto al 16% del 2012 e al 18,1% del 2016. Il fotovoltaico, in particolare, ha registrato nel 2023 una crescita del 14% rispetto all’anno precedente.

Nel mix energetico piemontese, le fonti rinnovabili rappresentano il 36% della produzione netta di energia elettrica: il 22,2% proviene dall’idroelettrico, il 9,4% dal fotovoltaico e il resto da bioenergie (biomasse legnose, biogas e altre fonti). Il gas naturale copre ancora il 64% della produzione elettrica, ma con un trend in progressiva riduzione.

CO₂ in calo e più edifici efficienti

Le emissioni di CO₂ legate ai consumi energetici sono scese a 23,6 milioni di tonnellate nel 2022, in netto miglioramento rispetto ai 26,5 milioni del 2012 e ai 25,8 milioni del 2016.

Un segnale positivo arriva anche dal settore edilizio: gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) in corso di validità in Piemonte hanno raggiunto nel 2024 quota 833.280 unità, con un crescente spostamento verso classi energetiche più efficienti grazie agli incentivi fiscali e agli interventi di riqualificazione.

Illuminazione pubblica più efficiente: risparmio di 20 milioni in 8 anni

L’illuminazione pubblica continua a registrare miglioramenti grazie all’adozione di tecnologie efficienti. Dal 2015, i consumi energetici per l’illuminazione stradale sono diminuiti tra il 12% e il 27% a seconda delle province, con un risparmio economico annuo stimato in 2,5 milioni di euro e un totale di 20 milioni di euro negli ultimi otto anni.

Marnati: «Il Piemonte è sulla strada giusta»

«I dati confermano che il Piemonte è sulla giusta strada per il raggiungimento degli obiettivi energetici al 2030. L’efficienza energetica, il potenziamento delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni devono restare le nostre priorità», ha concluso Marnati.

L’impegno della Regione proseguirà con interventi mirati per accelerare la transizione energetica e garantire un futuro più sostenibile per il Piemonte.