Prima Categoria, il Piedimulera cerca l'allungo

La prossima giornata del campionato di Prima Categoria si preannuncia ricca di sfide interessanti, con partite che potrebbero definire ulteriormente la classifica a poche giornate dal termine.

In vetta il Piedimulera, forte delle sue quattro vittorie consecutive, vuole consolidare il primato affrontando la Serravallese. I gialloblù, che si sono imposti per 4-3 all’andata, partono favoriti, ma non dovranno sottovalutare un’avversaria alla ricerca disperata di punti salvezza, che sette giorni fa ha fermato il Bagnella.

Alle spalle della capolista, il Gravellona San Pietro cercherà di riscattare la pesante sconfitta 0-4 subita all’andata contro la Cannobiese. Gli arancioneri, secondi a sei lunghezze dalla vetta, sono reduci da una convincente vittoria per 4-0 sul Fondotoce, e vogliono insidiare fino alla fine la capolista. I biancorossi arrivano dalla vittoria contro la Quaronese e puntano a ritrovare continuità per non perdere contatto con la zona playoff.

Anche il Bagnella, terzo in classifica e reduce da un pareggio inaspettato contro la Serravallese, ha bisogno di tornare alla vittoria. Gli omegnesi ospiteranno il Carpignano, che all’andata si impose per 1-0, ma che oggi appare ormai rassegnato ad essere escluso dai playoff. Sarà una gara delicata, con i ragazzi di mister Izzillo chiamati a sfruttare il fattore campo.

La Virtus Villa, che insegue a soli due punti dal podio, farà visita al Fondotoce. I virtussini stanno vivendo un buon momento, con quattro vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare, e vogliono ripetere il successo di misura ottenuto all’andata (1-0). I neroverdi sono invece invischiati nella lotta per la salvezza, e vengono da una pesante sconfitta contro il Gravellona San Pietro.

In coda, il Vogogna affronta la Quaronese in una sfida cruciale per evitare i playout. I verdi ossolani hanno ritrovato fiducia grazie alla vittoria sul Romagnano, e cercheranno di vendicare il 2-3 subito all’andata. I ragazzi di mister Castelnuovo ultimamente stanno faticando molto in trasferta, e nelle ultime due apparizioni lontani dal “Bonomini” hanno subito un totale di 10 reti: serve invertire la tendenza.

Anche la Varzese, che viene da una brutta sconfitta interna contro l’Agrano, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. La partita però sulla carta è proibitiva, infatti i granata faranno visita al Momo, reduce da tre vittorie consecutive e in piena corsa playoff: nel girone di andata finì 3-1 per i divedrini, ma stavolta l’impresa appare più complicata.

L’Agrano, dopo il successo sulla Varzese, affronterà il fanalino di coda Valduggia. I ragazzi di mister Lopardo partono con i favori del pronostico e vogliono ripetere il netto 4-1 ottenuto nella gara d’andata, ma i vercellesi nelle ultime giornate hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque, e devono vincere per evitare la retrocessione diretta.

Le partite in programma:

Quaronese - Vogogna; Gravellona San Pietro - Cannobiese; Bagnella - Carpignano; Piedimulera - Serravallese; Romagnano - Sizzano; Agrano - Valduggia; Momo - Varzese; Fondotoce - Virtus Villadossola