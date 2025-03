Degrado di una via e piccioni in centro città: il Pd presenta due interpellanze

Saranno due le interpellanze del gruppo consigliare del Pd ad essere portate all'attenzione del presidente del consiglio Marco Bossi e della giunta al prossimo consiglio comunale di Domodossola. Una riguarda via Piero Cioia di Monzone, l'altra la presenza dei piccioni in piazza mercato e non solo.

Con la prima, i consiglieri del Pd Claudio Miceli ed Ettore Ventrella intendono sapere se e quando l'amministrazione interverrà nel vicolo Piero Cioia di Monzone. Nell'interpellanza i consiglieri parlano di “Stato di abbandono e degrado estetico di questo breve ma molto frequentato vicolo ubicato in una zona centrale della nostra città” e chiedono “adeguati interventi di sistemazione, completamento della pavimentazione, derattizzazione, eliminazione della vegetazione spontanea”. Viene inoltre richiesto il posizionamento di un’adeguata illuminazione per garantire la sicurezza di chi transita di sera nella strada prevalentemente pedonale, sottolineano poi che nella via manca l’indicazione toponomastica.

Per l'interpellanza che riguarda i piccioni, i consiglieri intendono sapere “Per quali motivi, nonostante la precisa richiesta dei gestori dei pubblici esercizi di quello che rappresenta il cuore turistico della nostra città inoltrata nella scorsa primavera, l’amministrazione non sia neppur minimamente intervenuta con gli efficaci strumenti consentiti dalla normativa vigente utili a porre almeno un argine alla esponenziale crescita numerica degli infestanti ed antigenici volatili”. Il Pd al termine dell'interpellanza rimarca che “In particolari condizioni metereologiche i piccioni stanziano anche sulla facciata del municipio”.