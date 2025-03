Terza Categoria, la Mergozzese espugna Montecrestese

La Mergozzese conquista tre punti pesantissimi nello scontro diretto in casa del Montecrestese, imponendosi per 2-1 in trasferta. Gli uomini di Pascale partono subito forte e sbloccano il match al 10' con Jodero, che si ripete al 65', siglando il gol del raddoppio. Nel finale, i biancoazzurri tentano la reazione e accorciano le distanze con Savoia all'88', ma è troppo tardi per completare la rimonta. Con questa vittoria, la Mergozzese si conferma capolista solitaria, ma dietro di lei vincono tutte (eccetto ovviamente il Montecrestese), e dunque i distacchi rimangono invariati. Per i ragazzi di Daoro è forse l’addio a ogni velleità di vittoria finale, ma restano intatte le chances di partecipare ai playoff.

Una delle inseguitrici è la sorprendente Virtus Crusinallo, che si impone nettamente sul Verbania Olympia con un roboante 5-2. Gli omegnesi dominano la gara fin dalle prime battute e vanno in gol con una doppietta di Garone, a cui si aggiungono le reti di Vanzan, Bouchouit e Forzani. I verbanesi provano a rimanere in partita con i gol di La Ragione e Preite, ma il divario tecnico è evidente. Grazie a questo successo, i cusiani rimangono in terza posizione insieme all'Armeno.

La Pregliese non è scesa in campo nell’anticipo di sabato, a causa dell’impraticabilità del terreno del Valsessera. È già stata fissata la data per il recupero, che sarà disputato mercoledì 19 marzo alle ore 20.30.

Risultati:

Oleggio Castello - Armeno 2 - 3; Soccer Gattico Veruno - Libertas Vaprio 3 -2; San Maurizio - Meina 2 -1; Valsessera - Pregliese Rinviata; Montecrestese - Mergozzese 1 - 2; Virtus Crusinallo - Verbania Olympia 5 - 2

Classifica:

Mergozzese 38 - San Maurizio 37 - Virtus Crusinallo 35 - Armeno 35 - Montecrestese 33 - Pregliese 31 - Oleggio Castello 25 - Valsessera 22 - Meina 21 - Libertas Vaprio 19 - Soccer Gattico Veruno 14 - Verbania Olympia 6