Emanati 10 avvisi orali per minori in provincia

Sono stati emanati dal Questore del Verbano Cusio Ossola, 10 Avvisi Orali nei confronti di minori residenti in provincia. L’applicazione di tale misura di prevenzione è stata possibile a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Minori della Divisione Anticrimine della Questura.

Nello specifico, 3 minori si erano resi responsabili la notte di capodanno di accensione ed esplosione pericolosa di fuochi d’artificio provocando incendi che avevano danneggiato una serie di arredi urbani di proprietà del comune di Omegna, tale condotta aveva altresì provocato il blocco della viabilità attraverso il posizionamento di oggetti sulla sede stradale. Per tali fatti i tre minori erano stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino dagli agenti del Commissariato di Omegna che avevano eseguito le indagini.

Altri 5 minorenni erano, invece, stati denunciati nello scorso mese di febbraio dai militari dell’Arma dei carabinieri della Stazione di Stresa per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali commessi, in concorso tra loro, nei confronti di un altro minorenne presso i parchi pubblici “Villa Fedora” e “Villa Mussi” di Baveno. Anche a carico degli stessi il Questore di Verbania ha emanato la misura di prevenzione dell’Avviso Orale.

Infine, l’Avviso Orale è scattato anche per due giovani ragazze che nonostante l’età risultavano avere già diversi precedenti di polizia per furti commessi anche fuori provincia, sia in esercizi commerciali che a bordo di autobus di linea; in uno di questi episodi una delle ragazze era stata trovata in possesso di un paio di forbici, della lunghezza di cm 9, occultate nella sua borsetta.

Come noto, per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, il cosiddetto Decreto Caivano, ha innovato la materia delle misure di prevenzione personali, estendendone l’applicazione anche a soggetti minori di anni diciotto, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età ai quali sia possibile attribuire una pericolosità sociale concreta ed attuale.

L’Ufficio minori della Questura si occupa di monitorare i fenomeni delittuosi che vedono protagonisti i minori, espleta funzioni di “pronto soccorso” per le esigenze (connesse ad ipotesi di reato) dei minori e delle famiglie in difficoltà, in raccordo con gli altri enti ed organismi (Tribunale per i Minorenni, Servizi Sociali, Enti e Associazioni), raccoglie ed analizza delle informazioni concernenti reati contro i minori e la devianza minorile; è il referente dell’autorità giudiziaria minorile e delle Istituzioni e Associazioni impegnate nel settore, anche in relazione alle novità introdotte dalla legge 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati rivolte all’autorità di pubblica sicurezza”. Monitora, infine, l’applicazione dei protocolli d’intesa sottoscritti dalla Questura che riguardano i minori, cura le istruttorie per ammonimenti per cyber-bullismo ed infine monitora il fenomeno della dispersione scolastica, sintomo principale, quest’ultimo, di disagio e devianza giovanile.