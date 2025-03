Liti degenerano in aggressioni: due arresti per minaccia e lesioni personali

Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Domodossola sono stati chiamati ad intervenire in due episodi relativi alla commissione di reati contro la famiglia e la persona. In particolare è stato denunciato a piede libero un uomo domiciliato in Ossola che al culmine di una “lite tra vicinato”, ha minacciato il vicino di casa danneggiandogli il cancello dell’abitazione. Un altro uomo, anch’egli residente in Ossola, è stato denunciato a piede libero per aver percosso con un pugno, nel corso di una lite per motivi economici, l’ex convivente procurandole delle lesioni. I due uomini dovranno rispondere, rispettivamente, di minaccia, danneggiamento e lesioni personali.