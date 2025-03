A Vogogna nasce il Salotto degli anziani

Sarà uno spazio di aggregazione per gli anziani del paese, aperto tutti i mercoledì pomeriggio: sabato 22 marzo alle 15 s'inaugura a Vogogna il Salotto degli anziani, un luogo di aggregazione per adulti e anziani che troverà spazio presso la stanza polifunzionale del Centro del Cittadino in via Cadorna.

In questo spazio, ogni mercoledì pomeriggio, si svolgeranno gli incontri. Il progetto "Salotto degli anziani" è un'iniziativa del Comune di Vogogna in collaborazione con Terzo Tempo e sostenuto da Fondazione Comunitaria del Vco e Fondazione Cariplo.