Distraggono un'anziana nel parcheggio del supermercato e le rubano la borsa: in tre finiscono in manette

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verbania hanno tratto in arresto tre cittadini peruviani con l’accusa di furto con destrezza commesso nei confronti di una persona anziana. I fatti sono avvenuti nel parcheggio di un supermercato di un comune ossolano dove una donna, classe 1951, che stava caricando la spesa nel bagagliaio dell’auto, è stata avvicinata da un uomo che le ha indicato delle monete in terra, dicendo che le erano cadute. La vittima si è chinata per raccoglierle e ha terminato di caricare la spesa nel bagagliaio dell’auto. Solo in quel momento si è accorta che la borsa, contenente 450 euro in contanti, telefono e carte di credito, che aveva momentaneamente appoggiato vicino al baule, era scomparsa.

La donna ha immediatamente allertato telefonicamente i carabinieri ed è andata in caserma a sporgere denuncia. Nel frattempo, i militari hanno identificato l’auto utilizzata dai malfattori, una Ford Fiesta, e la targa grazie alla visione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza del supermercato e hanno diramato le ricerche a tutte le auto in servizio nel territorio della provincia che sono state dislocate in punti strategici.

Poco dopo l’auto dei sospetti è stata fermata dagli uomini della sezione radiomobile della compagnia di Verbania in Ornavasso, nel parcheggio di un altro supermercato, ove i malfattori, con ogni probabilità, erano in cerca di un’altra vittima. I tre occupanti, tutti peruviani domiciliati a Milano di 30, 27 e 25 anni, sono stati fatti scendere dall’auto e perquisiti.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire la borsa rubata pochi prima all’anziana donna, la quale dopo aver visionato le foto dei tre fermati ha immediatamente riconosciuto la persona che l’aveva avvicinata con la scusa delle monetine cadute per terra.

I tre peruviani sono stati quindi accompagnati presso il comando provinciale dei carabinieri di Verbania e una più accurata ispezione del veicolo, ha permesso di rinvenire vari portafogli da donna, tutti privi di documenti ma contenenti delle carte di credito e denaro in contante per ulteriori 500 euro. Dai primi accertamenti svolti pare che i tre peruviani, tutti provenienti dalla Lombardia, con base a Milano, fossero pendolari del furto. Infatti la loro autovettura era già stata notata e segnalata, nei giorni scorsi, nelle province di Mantova, Verona e Alessandria, proprio in concomitanza di altri furti consumati nei parcheggi dei supermercati.

Sono attualmente in corso le indagini per risalire ai proprietari degli altri portafogli trovati in auto, che sarebbero provento di furti avvenuti fuori provincia.

Su disposizione del magistrato di turno i tre arrestati sono stati tradotti in carcere a Verbania in attesa della convalida dell’arresto e dovranno anche rispondere di ricettazione per il possesso degli altri portafogli rinvenuti. Grande il sollievo della vittima quando i carabinieri le hanno restituito la borsa con i contanti e il resto dei suoi averi.

I carabinieri invitano la popolazione a diffidare e a prestare attenzione alle persone estranee che dovessero avvicinarsi, in prossimità di supermercati, e utilizzare la modalità sopra descritta che punta a distrarre la vittima, per lo più donne sole e anziani intenti a caricare la spesa nelle auto in sosta, con la scusa delle monetine cadute per terra per poi sottrarre borse o portafogli lasciati incustoditi. Il consiglio è quello di non lasciarsi distrarre e non perdere mai di vista i propri effetti personali.