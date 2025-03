Le parrocchie della Valle Anzasca promuovono la "Serata delle famiglie"

Una serata conviviale per le famiglie della Valle Anzasca, utile per rafforzare il senso di comunità e le buone relazioni si terrà a Bannio il 22 marzo. Ad organizzarla sono le parrocchie della Valle Anzasca: Castiglione, Calasca, Pontegrande, Bannio Anzino, San Carlo, Vanzone, Ceppo Morelli e Macugnaga.

L'incontro, dal titolo “Serata delle famiglie”, sarà preceduto dalla celebrazione della messa alle 18.00 a Bannio. A seguire una cena condivisa, per la quale ognuno porta qualcosa da mangiare o da bere. Seguono film per bambini e ragazzi. La conclusione è prevista per le 22.00.

L'invito è rivolto a tutte le famiglie della Valle Anzasca con figli grandi o piccoli o anche senza figli. Per indicare la propria presenza le famiglie devono mandare un messaggio a Elisa 347 7311098, Laura 349 6090540 o Alice 340 7742664 dicendo. oltre al numero dei partecipanti, cosa si porta per la cena.