Raduno per gli Alpini della sezione Valle Divedro

Primo raduno di Valle delle delegazioni dell'Ana sezione di Domodossola: saranno gli alpini della sezione della Val Divedro a ritrovarsi per primi in questo anno nuovo. L'appuntamento è per sabato 22 marzo alle 21 presso la chiesa di Montecrestese con il concerto del Coro Valgarina di Montecrestese e del Coro Ana sezionale.

Poi domenica 23 marzo il ritrovo vero e proprio dalle 9.45 presso il Centro Polifunzionale di Montecrestese in frazione Chiesa. Alle 10.45 saranno resi gli onori iniziali al vessillo della Sezione Domodossola, cui seguiranno l'alzabandiera e la sfilata verso la chiesa parrocchiale accompagnati dalla Fanfara Alpina Ossolana. alle 11 la Santa Messa e a seguire la resa degli Onori al monumento ai Caduti di Montecrestese antistante il cimitero. Successivamente vi sarà lo scoprimento di un cippo commemorativo del Centenario del locale gruppo alpini, ammainabandiera ed Onori finali al vessillo sezionale. Il raduno si concluderà con il pranzo in compagnia.