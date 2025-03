A Domodossola la celebrazione provinciale per la giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie

Lunedì 31 marzo si tiene a Domodossola la celebrazione provinciale per la trentesima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un momento di riflessione e di incontro, per esprimere vicinanza ai familiari delle vittime chiedendo con forza verità e giustizia per i loro cari, nonché l’occasione, per istituzioni e società civile, di lanciare un chiaro segnale di impegno comune e lotta contro mafie e corruzione.

La celebrazione si tiene presso il largo Madonna della Neve. Il programma si apre alle 9.00 con i saluti delle istituzioni e di Libera Vco e Avviso Pubblico. A seguire, la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Alle 11.00 un momento commemorativo alle scuole medie Floreanini, a cura degli studenti.