"Ossola in cantina": torna l'appuntamento alla scoperta delle eccellenze vitivinicole locali

Torna il prossimo 26 aprile l’appuntamento con “Ossola in cantina”, una giornata organizzata dall'Associazione Produttori Agricoli Ossolani (Apao) con la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier Verbania e della Condotta Slow Food Valle Ossola per scoprire e valorizzare piccoli produttori locali. L’edizione 2025 è supportata dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

Nella giornata del 26 aprile, dunque, dalle 11.00 alle 18.00 otto cantine della Val d'Ossola apriranno le proprie porte per regalare al grande pubblico un coinvolgente viaggio di scoperta vitivinicola, lungo percorsi che costellano i fianchi delle montagne, fino ad un secolo fa letteralmente coperti da 400 ettari di vigna. Alcuni sono vigneti eroici, ubicati su terreni con pendenze importanti ad altitudini di media montagna. Perla del vino locale è da sempre il Nebbiolo tradizionale, il Prünent: il nome, citato per la prima volta in una pergamena del 1309, dovrebbe fare riferimento al suo sentore di prugna, o alla nebbia (pruina) che caratterizza la tarda maturazione autunnale delle sue uve. Da 16 anni, inoltre, la Doc “Valli Ossolane” ha contribuito ad un ulteriore rilancio della produzione a km zero, che il pubblico potrà apprezzare grazie al completo ventaglio di proposte di “Ossola in Cantina”.

Un unico voucher – acquistabile, esclusivamente in prevendita già dal 15 marzo, al costo di 30 euro – permetterà di conoscere da vicino tutti i produttori, visitare vigneti e cantine e degustare calici di ottimo vino ossolano Doc in otto differenti cantine. Nel prezzo del biglietto è compreso anche il proprio calice personale per la degustazione e una sacca personalizzata per riporlo tra una visita e l'altra. I vini saranno abbinati ad assaggi gastronomici tipici della Val d'Ossola, che saranno serviti utilizzando piatti, posate e tovaglioli compostabili: una precisa scelta di Apao per caratterizzare l'anima green della manifestazione. Sono disponibili 500 voucher sul sito www.apao.it. I tagliandi per iniziare il percorso degustazione dovranno essere ritirati il giorno dell'evento nella sede di Apao in Via Martinoja a Crevoladossola, dove sarà presente l'azienda Alveare Ossolano, che offrirà una piccola degustazione di idromele, rigorosamente prodotto in Ossola. La settimana precedente l'evento gli eventuali voucher ancora disponibili saranno in vendita (con relativi calici degustazione) presso l'Enoteca Garrone, in via Scapaccino 36 a Domodossola. Sempre presso Garrone, per chi lo preferisse, sarà possibile ritirare i voucher a partire da lunedì 14 aprile.

Sabato 26 aprile ogni cantina proporrà una degustazione differente: si passa così dal fresco Chardonnay all'antico e raro Prünent, dal Nebbiolo al Merlot, fino ad un inaspettato vino passito. I visitatori potranno decidere liberamente quante e quali cantine visitare, e potranno raggiungerle in autonomia grazie a una comoda mappa. Nelle otto cantine coinvolte, collocate geograficamente da sud a nord, da Pieve Vergonte, nella Bassa Ossola, a Crodo, in Valle Antigorio, saranno presenti i sommelier professionali dell'Associazione Italiana Sommelier Verbania che “racconteranno” i vini in degustazione.

Queste le cantine che partecipano all’evento: Ca' da l'Era Azienda Agricola (via del Piano 15) di Pieve Vergonte; La Cantina di Tappia (via Case Rossini 3) di Villadossola; Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone (Borgata Baceno 51) di Domodossola, Agriturismo La Tensa (località Tensa) di Domodossola, Villa Mercante (via Strada Vecchia 23) di Trontano; Cantine Garrone (via Valle Formazza 13) di Oira di Crevoladossola; Dea – Agricoltura Eroica in Val d’Ossola (località di là del Melezzo, via Provinciale) di Masera; istituto agrario Fobelli (via Roma 9) di Crodo.

Calice dopo calice, il percorso di “Ossola in Cantina” porterà a percorrere strade, mulattiere e sentieri che sono anche linee di congiunzione tra passato e futuro, riscoprendo un mondo antico il cui recupero è oggi in atto con volontà e determinazione. Per chi vorrà affidarsi in questa scoperta ad esperte guide, Apao organizza inoltre, a pagamento, semplici escursioni accompagnate, a piedi o in e-bike. “Ossola in Cantina” è realizzata da Apao in collaborazione con: Associazione Italiana Sommelier Verbania, Condotta Slow Food Valle Ossola, con il patrocinio della regione Piemonte e dei comuni di Domodossola, Crevoladossola, Crodo, Masera, Pieve Vergonte, Trontano e Villadossola. L'evento è pensato per favorire la scoperta del patrimonio vitivinicolo dell'Ossola, gli organizzatori dunque invitano ad avere un approccio consapevole al percorso degustazione. Le cantine sono visitabili senza un ordine predefinito e vanno raggiunte in automobile.