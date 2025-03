Ciclismo, Rosato si aggiudica il 3° Trofeo Vittoni

Giacomo Rosato del team Giorgi si è aggiudicato il terzo memorial Germano Vittoni, gara di ciclismo per juniores conclusa sulla saluta di Cimamulera. Rosato ha chiuso in 2h 25’ 36’’: nello sprint ha battuto nell’ordine Filip Novak (Ciclistica Trevigliese), Matteo Mengarelli (Team Giorgi), Luca Morlino (Team Pool Cantù), Kevin Bertoncelli (Trevigliese) e Roberto Capello (Team Grenke Auto Eden). Al via a Piedimulera 188 ciclisti, al traguardo sono giunti in 134.

Rosato è alla sua seconda vittoria stagionale, dopo quella ottenuta settimana scorsa al Giro delle Conche.