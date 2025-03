Coldiretti Piemonte, giornata foreste: serve cambio di passo su gestione dei boschi

Piantare 20 milioni di nuovi alberi per rigenerare il patrimonio boschivo, contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e offrire nuove opportunità occupazionali nelle aree del Paese. E’ l’obiettivo di Coldiretti nel giorno in cui si celebra la Giornata internazionale delle Foreste.

In Piemonte ci sono circa 1 miliardo di alberi con 378 monumentali, localizzati in 216 Comuni. E’ la regione, che a livello nazionale, ha la più ampia superficie forestale arborea con circa 1 milione di ettari, ovvero il 38% del territorio, di cui i boschi coprono 932 mila ettari.

“Le foreste sostengono l'agricoltura fornendo case agli impollinatori, contribuendo a mantenere il suolo sano, trattenendo l'acqua, offrendo cibo e ombra per il bestiame, regolando le temperature e agendo come barriere naturali contro il vento per le colture, oltre a migliorare le precipitazioni per le esigenze agricole – spiegano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale -. Un patrimonio naturale fondamentale per la capacità di assorbire CO2, ma anche una risorsa economica dal grande potenziale ancora sottoutilizzata, sulla quale pesa il rischio abbandono. Per salvaguardare il Bosco Italia, è fondamentale avviare progetti di gestione responsabile del territorio montano e delle risorse forestali, migliorare i servizi ecosistemici offerti e promuovere le filiere foresta-legno e foresta-energia. I benefici di una corretta gestione del verde non riguardano solo le foreste, ma anche le città: incrementare la presenza di alberi nei centri urbani può contribuire significativamente alla riduzione dell’inquinamento e all’abbassamento delle temperature, secondo la Consulta Nazionale Florovivaismo di Coldiretti”.