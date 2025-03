Nuove telecamere per la videosorveglianza a Villadossola

Nove telecamere potenzieranno il sistema di videosorveglianza a Villadossola. L’ultimo consiglio comunale ha visto l’ approvazione di una variazione di bilancio di oltre 27 mila euro, somma che verrà utilizzata proprio per potenziare il servizio di videosorveglianza cittadino. Le telecamere andranno a controllare i varchi di accesso alla città e le zone delle scuole: una sulla tangenziale Floreanini, due nella zona dello svincolo della superstrada, due alla rotatoria per lo stadio Poscio, una in via Bianchi, altre due nella zona del parco di via Zonca, un'altra nei pressi del teatro La Fabbrica.

Queste si aggiungono dunque a quelle già attive in città, una quindicina in tutto.