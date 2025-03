Santa Maria Maggiore, importanti interventi nelle frazioni di Buttogno e Crana

Con l’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale, sono in programma a Santa Maria Maggiore numerosi interventi e lavori pubblici. Tra i tanti progetti previsti per l’anno 2025, il sindaco Claudio Cottini e la sua amministrazione puntano anche sul rilancio delle piccole frazioni del capoluogo vigezzino.

In particolare, è in programma un importante intervento di sistemazione e riqualificazione della piazza di Buttogno, così come la ristrutturazione dell’edificio che ospitava le ex scuole.

A Crana, invece, sono in partenza i lavori per la realizzazione di una nuova piazzetta.