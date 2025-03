Controlli dei carabinieri nei fine settimana, sei denunce in Ossola per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri del comando provinciale hanno intensificato, come di consueto, i controlli sul territorio nel fine settimana, con lo scopo di prevenire e reprimere soprattutto i reati legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti alla guida.

Nel circondario dell’Ossola a seguito dei controlli alla circolazione stradale, nel comune di Crevoladossola una donna è stata denunciata perché fermata dai militari alla guida della sua autovettura si rifiutava di sottoporsi ai drug-test.

Sono quattro, invece, le persone denunciate perché sorprese alla guida dei propri veicoli in stato di ebrezza, di cui il primo ha fatto registrare il tasso alcolemico pari a 2,73 gr/l mentre il secondo un tasso di 2.37 gr/l; gli altri due soggetti invece hanno fatto registrare tassi alcolemici compresi tra 1,61 gr/l e 1,05.

Nel comune di Vogogna un altro automobilista è stato fermato in evidente stato di alterazione psicofisica e alla richiesta dei militari di sottoporsi ai dovuti test per misura il tasso alcolemico si rifiutava, anche in questo caso scattava la denuncia per il rifiuto e il ritiro della patente di guida.