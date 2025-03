"Il curioso caso di Benjamin Button": un viaggio nel tempo a Vogogna

Sabato 29 marzo 2025, alle ore 21, il Palazzo Pretorio di Vogogna ospiterà una serata speciale con «Il curioso caso di Benjamin Button», tratto dai Racconti dell’età del Jazz di F. S. Fitzgerald. L’evento, organizzato dalla Compagniadellozio in collaborazione con l’Associazione Culturale Ossola Inferiore, promette di essere un affascinante viaggio nel tempo, tra la magia della narrazione e le note jazz che hanno definito un’intera epoca.

Matteo Cinzio, con la sua voce narrante, guiderà il pubblico attraverso la straordinaria storia di Benjamin Button, un uomo che vive la sua vita al contrario, iniziando dalla vecchiaia per arrivare alla giovinezza. Una storia che, come affermato dallo stesso Fitzgerald, esplora l’idea che la parte migliore della vita venga all’inizio e quella peggiore alla fine, in un esperimento letterario che sfida il tempo e le convenzioni.

A rendere ancora più magica l’atmosfera, un trio jazz composto da pianoforte, basso e batteria accompagnerà il racconto, creando un tappeto musicale che evocherà gli anni ’20, il periodo in cui lo stesso Fitzgerald definì l’età del jazz. Una serata che non si limiterà a raccontare una storia, ma che trasporterà il pubblico in un’altra epoca, permettendo di vivere e sentire gli anni del jazz in tutta la loro intensità.